Gevaarlijke granaat in Veghel: woonwijk ontruimd

Buurtbewoners in Veghel moesten vannacht een tijdje hun huis uit. Een man had met magneetvissen een granaat gevonden en die had hij mee naar huis genomen.

Toen hij thuis was, twijfelde hij of het ding wel veilig was. De politie vertrouwde het niet en daarom besloten ze dat zo'n 60 huizen ontruimd moesten worden.

De buurtbewoners werden opgevangen in een sporthal. Ze mochten pas weer naar huis toen deskundigen de granaat hadden opgehaald.

Waarschuwing

De politie waarschuwt al langer voor magneetvissen. Veel mensen vinden het leuk om te doen, maar je kunt ook gevaarlijke dingen opvissen. In sommige gemeenten is het daarom verboden.