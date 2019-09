Advocaat in grote rechtszaak doodgeschoten in Amsterdam

In Amsterdam is vanochtend op straat een man doodgeschoten. De man was van beroep advocaat. Hij was bezig met een grote rechtszaak. De politie is nog op zoek naar de dader die is gevlucht. Sommige scholen in de buurt hielden kinderen voor de zekerheid binnen. Kroongetuige De rechtszaak waar de advocaat mee bezig was gaat over een gevaarlijke criminele organisatie. De advocaat hielp iemand die tégen die criminele bende wilde getuigen. Nabil B. heet die getuige en hij was zo belangrijk dat hij kroongetuige werd genoemd.

Wat is een kroongetuige? Een kroongetuige is de belangrijkste getuige in een rechtszaak. In veel gevallen is het een man of vrouw die vroeger crimineel was, maar nu juist de politie helpt criminelen op te sporen. Hij vertelt de politie wat hij weet over de mensen met wie hij vroeger samenwerkte. In ruil voor die informatie, krijgt de kroongetuige zelf minder straf. De bendeleden vinden de kroongetuige vaak een verrader.