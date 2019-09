Albert Heijn krijgt prijs voor liegen

Op de verpakking staat dat de kippen een goed leven hebben en 'meer ruimte' krijgen. Maar dat is volgens de bedenkers van de Liegebeest-prijs helemaal niet waar.

Albert Heijn noemt de titel 'een vervelend misverstand'. Volgens de supermarkt bedoelen ze met 'meer ruimte' niet dat de kippen vrij rondlopen. Ze bedoelen dat de kippen meer ruimte krijgen dan een paar jaar geleden.

Niet de eerste keer

Het is de tweede keer dat Albert Heijn de titel krijgt. Twee jaar geleden liet de supermarkt bij hun ham een foto zien van varkens in de wei. Maar de dieren leefden eigenlijk in kleine stallen.

De Liegebeest-verkiezing bestaat al 11 jaar. De prijs gaat ieder jaar naar een bedrijf dat niet eerlijk is over wat ze verkopen.