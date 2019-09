Meer dan duizend parachutisten springen uit oorlogsvliegtuigen

Zo'n duizend parachutisten springen vandaag uit een vliegtuig bij Groesbeek. Dat doen ze om een belangrijk moment in de Tweede Wereldoorlog te herdenken: operatie Market Garden. Die grote militaire actie hoorde bij het begin van de bevrijding van Nederland.

In 1944 probeerden soldaten uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Polen de Duitse militairen in Nederland te verslaan. Nederland was toen al vier jaar bezet door het Duitse leger.