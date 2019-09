Kinderen met een beperking kunnen steeds vaker sporten

Meer dan 1250 kinderen, met en zonder beperking, kregen vandaag de kans om 30 sporten uit te proberen. Dat gebeurde in het Olympisch Stadion in Amsterdam bij een open dag van de Cruyff Foundation. Zij willen zoveel mogelijk kinderen de kans geven om te sporten.

De Cruyff Foundation is opgericht door Johan Cruijff. Hij was een wereldberoemde Nederlandse voetballer. Hij werd in 1947 geboren en al snel was duidelijk dat hij goed kon voetballen. Hij speelde voor Ajax en heeft ook gevoetbald bij FC Barcelona en Feyenoord. Volgens veel voetbalkenners is hij één van de beste spelers ooit.