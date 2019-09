Drie vragen over de Europa League

Voetbalclubs Feyenoord, PSV en AZ spelen vanavond een wedstrijd in de Europa League. Dat is de op één na belangrijkste voetbalcompetitie van Europa.

Het is best bijzonder dat drie Nederlandse clubs meedoen aan de Europa League. Het komt ook weleens voor dat geen enkele club zich plaatst. In de video hierboven zie je meer over de Europa League.

Jouw mening

Eerder deze week speelde Ajax al een wedstrijd in de Champions League. Dat is de sterkste voetbalcompetitie van Europa. Er is dus heel veel voetbal op tv deze week. Vind jij dat leuk of vervelend? Laat je mening horen bij onze stelling!