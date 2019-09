Meer beveiliging voor rechters en advocaten na moord

De extra beveiliging is bedoeld voor onder meer rechters en advocaten in de rechtszaak. De vermoorde advocaat hielp iemand die samenwerkt met de politie en veel weet over crimineel Taghi. Hij is een kroongetuige.

Wat is een kroongetuige?

Een kroongetuige is de belangrijkste getuige in een rechtszaak. Het is een man of vrouw die vroeger zelf crimineel was, maar nu juist de politie helpt criminelen op te sporen. De kroongetuige vertelt de politie wat hij of zij weet over de mensen met wie hij vroeger samenwerkte. In ruil voor die informatie, krijgt de kroongetuige zelf minder straf. Bendeleden vinden de kroongetuige een verrader, en willen hem of haar soms tegenhouden.