Zorgen over koeien die afval opeten

Boeren en dierenartsen maken zich grote zorgen over koeien die afval en plastic blikjes binnen krijgen. Ieder jaar worden 12.000 koeien daar erg ziek van. Boeren willen dat er een oplossing komt.

Frisdrankblikjes zijn het grootste probleem. In de grasmaaier wordt zo'n blikje versnippert en juist die snippers zijn gevaarlijk. Als koeien de stukjes opeten kunnen ze hun maag en organen beschadigen. Ieder jaar gaan daardoor ongeveer 4000 koeien dood.

Les

Om te laten zien hoe groot het probleem is, krijgen kinderen in Varsseveld les over zwerfafval. In de video hierboven zie je hoe dat gaat.