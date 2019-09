Bram heeft geen nieren en wacht op een nieuwe

Tot die tijd moet Bram vier keer per week naar het ziekenhuis. Daar zit hij dan vier uur per dag vast aan een apparaat. Die machine doet wat de nieren normaal doen, namelijk afvalstoffen uit het bloed halen. Zo'n behandeling heet dialyse en is voor Bram nodig om in leven te blijven.

Een mens heeft normaal gesproken twee nieren. Ze werken als een soort filter voor alles wat je aan drinken binnenkrijgt. Daar zitten allerlei afvalstoffen in. De nieren zorgen ervoor dat je die eruit plast.

Als door een ziekte of een ongeluk één nier niet werkt, is er nog niks aan de hand. De andere nier kan in z'n eentje ook genoeg filteren. Maar zonder nieren blijven al die afvalstoffen in je bloed en dat is gevaarlijk.

Zusje

Hoe het is om een nieuwe nier te krijgen, heeft Bram van dichtbij gezien. Zijn zusje heeft dezelfde nierziekte en afgelopen maand kreeg ze een nieuwe nier. Dat gaat goed en daarom hoeft ze niet meer zo vaak naar het ziekenhuis.