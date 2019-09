Grote brand en explosies in Tilburg

In het Brabantse Tilburg is vannacht een flinke brand uitgebroken. Vier gebouwen op een industrieterrein staan in brand. Ook zijn er meerdere explosies geweest.

80 brandweermannen

De brand ontstond rond 03.00 uur 's nachts, waarschijnlijk in het gebouw van een bakkerij. 80 brandweermannen proberen het vuur te blussen.

De omgeving van het industrieterrein is afgezet.

NL-Alert

Volgens de brandweer is er veel rook. Daarom krijgen mensen in de buurt het advies om hun ramen en deuren dicht te houden.

Om 04.30 uur 's nachts werd ook een NL-Alert verstuurd. Dat is een sms-bericht om mensen informatie te geven. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.