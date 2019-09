Voorwielen van fietsen losgedraaid op basisschool

Een gevaarlijke actie bij basisschool De Flierefluiter in Almere. Daar zijn in de fietsenstalling meerdere keren de voorwielen van fietsen losgedraaid. Wie dat heeft gedaan en waarom, is niet bekend.

Gewond

Door de losgedraaide voorwielen raakten een paar kinderen lichtgewond. De school heeft een wijkagent ingeschakeld. Ook raden ze ouders en kinderen aan om hun voorwielen goed te controleren.

Brief

De school heeft alle ouders een brief gestuurd. Volgens hen reageert iedereen rustig op dit "toch wel bizarre nieuws", schrijft Omroep Flevoland.