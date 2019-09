Een jaar na het Stint-ongeluk: 'De school was nog nooit zo stil'

Het is precies een jaar geleden dat vier kinderen om het leven kwamen bij een ongeluk in Oss. De kinderen zaten in een elektrische bolderkar, een Stint, die werd geraakt door een trein.

Om het ongeluk te herdenken is er een nieuw monument gemaakt in Oss. Veel mensen zijn daar vanmiddag samen gekomen.

Verdriet

De vier kinderen zaten op basisschool de Korenaer in Oss. Voor leerlingen en leraren op de school was het een moeilijke tijd. Verslaggever Bart ging langs bij de school om te horen hoe ze met het verdriet omgaan: