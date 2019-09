Leerlingen krijgen les via livestream

Les krijgen zonder een leraar in de klas. Dat klinkt een beetje raar, maar het gebeurt steeds meer. Door het tekort aan leraren krijgen leerlingen steeds vaker les van een docent op afstand via een videoverbinding.

Dat gebeurde vandaag voor het eerst bij de brugklassers van het Da Vinci College in Leiden.

50 kilometer

Ze krijgen les van juf Merel. Zij zit 50 kilometer verderop in haar woonkamer. In de klas zelf zit een onderwijsassistent die in de gaten houdt of de leerlingen goed opletten.

Beter dan geen les

De onderwijsbond is niet blij met de nieuwe lessen. Volgens hen werkt een docent voor de klas veel beter. Op de school in Leiden zijn ze het daar mee eens. Maar deze oplossing is beter dan helemaal geen lessen, zeggen ze.