'Sinterklaas komt dit jaar met de trein'

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Apeldoorn. Die stad heeft geen haven. Er is wel een kanaal, maar dat zou te klein zijn voor de stoomboot. De Sint zou daarom met een stroomtrein aankomen.

De gemeente van Apeldoorn zegt dat Sinterklaas nog nadenkt over hoe hij precies naar Apeldoorn komt. Of hij dus echt de trein neemt, is nog afwachten. Op zaterdag 16 november is de landelijke intocht.