Oud-militair van 97 springt uit vliegtuig voor herdenking

Op de Ginkelse Heide bij Ede is de bevrijdingsoperatie Market Garden herdacht. Dat was een belangrijke missie tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij militairen boven Nederland uit het vliegtuig sprongen. Vandaag werd die missie nagespeeld met een bijzondere deelnemer: een oud-militair van 97!

Die bevrijdingsactie lukte voor een deel, maar bij Arnhem was het Duitse leger te sterk. De operatie mislukte. Duizenden militairen overleefden het niet en het duurde nog ruim 7 maanden voordat ook de rest van Nederland werd bevrijd. Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is, krijgt de herdenking extra veel aandacht.

De oud-militair die vandaag mee sprong is Sandy Cortmann. Hij was één van de militairen die 75 jaar geleden uit een vliegtuig sprong. Hij hoorde bij een groep Britse militairen die hielp Nederland te bevrijden.

Nu is Sandy voor het eerst sinds de bevrijdingsoperatie weer terug in Nederland. En ondanks zijn hoge leeftijd sprong hij vandaag dus weer uit een vliegtuig.

75 jaar

Er zijn dit jaar extra veel herdenkingen omdat het precies 75 jaar geleden is dat de bevrijding van Nederland begon. In de video hieronder zie je meer over wat Operatie Market Garden precies is.