Auto rijdt zinkgat in

In Apeldoorn is een auto een zinkgat ingereden. Het flinke gat is ontstaan door een gebroken waterleiding.

Buurtbewoners probeerden de automobilist nog te waarschuwen, maar dat hielp dus niet. Gelukkig kon de bestuurder via de achterdeur uit de auto klimmen. De brandweer heeft de auto later uit het gat gehaald.

Geen water

Door de kapotte waterleiding hebben zo'n 45 huizen tijdelijk geen water. De brandweer en het waterleidingbedrijf proberen de boel te repareren. Hoe het komt dat de waterleiding is gebroken, is nog niet bekend.