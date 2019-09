Tim Hofman over '#BOOS' en kinderen helpen

Hij is al jaren te zien op tv en online: Tim Hofman. Zijn YouTube-programma #BOOS heeft bijna 400.000 abonnees. En hij kwam veel in het nieuws met zijn documentaire Terug naar je eige land.

Milou ging met jullie vragen bij hem langs. Hoe was hij als kind? Waarom is hij begonnen met #BOOS? En hoe was het om de documentaire over asielzoekerskinderen op te nemen? Je ziet het in dit interview!