Baby-oesters gevonden in de Noordzee

In de Noordzee boven Schiermonnikoog, zijn baby-oesters gevonden. Dat is volgens natuurbeschermers erg goed nieuws, want de afgelopen jaren verdwenen er juist veel oesters.

Gelukt

Op de plek waar de baby-oesters zijn gevonden, hebben onderzoekers vorig jaar oesters neergelegd. Ze hoopten dat het er meer zouden worden en die actie is nu dus gelukt.

Ziektes

Oesters zijn goed voor andere dieren en voor de kwaliteit van het water. Veel zijn er de afgelopen jaren verdwenen door visserij of door ziektes. Dat ze er nu dus weer groeien, is goed voor het leven in het Noordzee.