YouTuber Govert Sweep vertelt over zijn arrestatie in Amerika

YouTuber Govert Sweep is blij dat hij weer terug is in Nederland. Samen met z'n vriend Ties Granzier werd hij gearresteerd bij een Amerikaanse legerbasis Area 51.

De jongens zaten vijf dagen vast in een cel. In het Jeugdjournaal vertelt Govert dat hij het allemaal erg spannend vond.

Area 51

Area 51 is een mysterieuze plek in de woestijn. Sommige mensen denken dat er aliens en ufo's op die plek liggen, maar dat is nooit bewezen. Veel mensen zijn erg nieuwsgierig, maar de plek bezoeken is streng verboden.