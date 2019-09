Wie kan het snelst een Rubiks kubus oplossen?

In Veenendaal is dit weekend het NK Rubiks kubus. Ook veel kinderen doen mee aan het toernooi. De 13-jarige Tristan is één van de grote talenten op het NK.

Geblinddoekt

Er zijn 250 deelnemers die meedoen aan verschillende onderdelen. Er zijn bijvoorbeeld kubussen met een andere vorm. Ook lossen deelnemers een kubus geblinddoekt op en met slechts één hand.