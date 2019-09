Grote proef: auto's verboden bij school in Den Haag

In Den Haag wordt een grote test gedaan bij basisschool De Abeel. In de hele straat mogen geen auto's, scooters of brommers meer komen als de school begint of uitgaat.

Chaos

De gemeente zegt dat het nu een chaos is door al het verkeer. De bedenkers hopen dat het hierdoor veiliger wordt.

Het is voor het eerst in Nederland dat er een hele straat echt dicht gaat hiervoor. In België gebeurt dit al bij zo'n honderd scholen. Wij zijn benieuwd: wat vind jij hiervan? Reageer op onze stelling: