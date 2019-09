Deze week extra aandacht voor pesten

Het thema van dit jaar is 'Wees een held, met elkaar'.

Je zal er waarschijnlijk al wel over gehoord hebben: vandaag begint de Week tegen Pesten. Op veel scholen is daarom extra aandacht voor dit onderwerp. Bijvoorbeeld door speciale lessen en challenges.

De Week Tegen Pesten! Vanaf morgen is het zover! Elke dag om 17.10 uur op NPOZapp een aflevering van de Anti Pest Club. Ga jij kijken?

Donderdag ging rapper Snelle langs scholen om met kinderen te praten over pesten. Daar maakten we toen deze video over: