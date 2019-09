Veel plastic, blikjes en vieze onderbroek gevonden bij wereldwijde opruimdag

Veel plekken in Nederland zijn sinds gisteren een stuk schoner. Vrijwilligers waren druk met afvalprikkers en vuilniszakken om zoveel mogelijk rotzooi op te ruimen.

De actie heet World Cleanup Day, oftewel 'wereld-schoonmaakdag' en is ieder jaar in september.

De vrijwilligers hielden bij wat voor soort afval ze vonden. Dat waren vooral veel lege blikjes, snoeppapiertjes en sigarettenpeuken. Maar er zaten ook gekke dingen bij. In Groningen vond een meisje van 6 jaar een vieze onderbroek. Die hing aan een tak boven het water.

Wereldwijd

160 landen doen mee aan de schoonmaakdag. Later vandaag wordt bekend hoeveel kilo in totaal is opgeruimd. Op deze plekken in de wereld is het nu ook schoner: