Wordt Virgil van Dijk gekozen als beste voetballer van de wereld?

Nederlander Virgil van Dijk maakt opnieuw kans op een grote voetbalprijs. Vanavond hoort hij of hij Wereldvoetballer van het Jaar is.

De prijs wordt uitgereikt tijdens een groot gala van de internationale voetbalbond FIFA in Italië.

Virgil van Dijk voetbalt niet alleen in het Nederlands elftal, maar speelt ook bij de Engelse club Liverpool. Dit jaar won hij met die club de Champions League. Hij neemt het vanavond op tegen twee andere bekende voetballers: Lionel Messi en Christiano Ronaldo.

Europese prijs

Het gaat dit jaar goed met de prijzenkast van Virgil van Dijk. Nog geen maand geleden won hij de prijs voor Europese voetballer van het jaar. Ook toen waren de andere kanshebbers Messi en Ronaldo.

Als Virgil van Dijk vanavond wint, is hij de derde verdediger ooit die de prijs gewonnen heeft.

Andere kanshebbers

Ook twee andere Nederlanders maken kans op een prijs. Keepster Sari van Veenendaal is genomineerd voor de prijs voor de beste keepster van het jaar. Het zou bijzonder zijn als ze deze prijs binnensleept, want het is de allereerste keer dat de prijs wordt uitgereikt.

Coach Sarina Wiegman kan de prijs voor beste vrouwencoach ter wereld winnen. Ze heeft deze prijs al een keer eerder gewonnen.