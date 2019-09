Koningsdag is volgend jaar in Maastricht

Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag volgend jaar in Maastricht. Daarom komt hij samen met koningin Máxima op 27 april naar de hoofdstad van Limburg.

De burgemeester van Maastricht is erg blij. Ze wil er samen met alle Maastrichtenaren een feestelijke Koningsdag van maken.

Amersfoort:

Afgelopen jaar waren de koning en koningin samen met hun dochters in Amersfoort. Of de prinsessen dit jaar weer mee gaan is nog niet bekend.