Oproep: Wat wil jij weten van dj Martin Garrix?

Je kunt weer filmpjes insturen voor een nieuw interview, en deze keer voor dj Martin Garrix! Donderdag gaan we hem interviewen en stellen we jullie vragen aan hem.

Wist je dat Martin Garrix hij eigenlijk Martijn heet? Hij is 23 jaar en geeft optredens over de hele wereld. Je kent zijn nummers Summer Days en In the Name of Love vast wel.