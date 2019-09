Op steeds meer sportclubs is roken verboden

Op steeds meer sportclubs mag buiten niet meer gerookt worden. Er zijn zelfs twee keer zoveel rookvrije clubs als een jaar geleden. Dat staat in een nieuw onderzoek van gezondheidsorganisaties.

Gezondheidsdeskundigen zijn daar blij mee. Toch vinden ze dat er op te veel clubs nog wél gerookt mag worden. Kinderen kunnen daar de rook makkelijk inademen en dat is slecht voor de gezondheid. Ook vinden ze dat ouders het verkeerde voorbeeld geven als ze roken langs de lijn.

Oud en jong

Als een club veel jonge leden heeft, wordt er minder vaak gerookt. Hockeyclubs zijn het vaakst rookvrij en tennisclubs juist het minst vaak. Volgens deskundigen komt dat doordat meer oudere mensen tennissen.

Clubs mogen zelf bepalen of ze wel of niet rookvrij worden. In sportkantines is roken al langer verboden.