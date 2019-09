Greta spreekt op klimaattop: 'Hoe durven jullie weg te kijken?'

Nog nooit was het zo warm op aarde als nu. Dat hebben wetenschappers berekend. Ze hebben hun onderzoek meegenomen naar een belangrijke vergadering in New York en zeggen dat er echt iets moet gebeuren.

De belangrijke klimaatvergadering is al een paar dagen bezig. Wereldleiders praten over oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook bazen van bedrijven zijn erbij.

Ook premier Rutte is in New York en hij zegt dat Nederland veel plannen heeft.