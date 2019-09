Je kunt weer kinderpostzegels verkopen

Door het hele land gaan kinderen komende weken weer kinderpostzegels verkopen. Vanmiddag is de officiële start van de actie.

Goed doel

De kinderpostzegels zijn iets duurder dan gewone postzegels. Het extra geld gaat naar het goede doel.

Dit keer gaat een groot deel van het geld naar kinderen die in een crisisopvang zitten. Dat is een plek waar je tijdelijk naar toe kunt als er grote problemen zijn, waardoor kinderen en hun gezin even niet thuis kunnen wonen.

In de video hieronder zie je drie vragen en antwoorden over de kinderpostzegels.