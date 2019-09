Jente vond een zeldzame reuzenteek op haar pony

Een reuzenteek is veel groter dan een normale teek en is te herkennen aan de streepjes op z'n poten. Eerder konden zulke teken niet leven in Nederland, maar omdat het hier steeds warmer is lukt het nu wel.

Volgens onderzoekers kunnen de teken gevaarlijke ziektes meedragen. Daarom houden ze de teken goed in de gaten.