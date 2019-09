Rechtszaak tegen meest gezochte crimineel Taghi gaat verder

Vandaag wordt er niet gepraat over de moord van vorige week, maar over de dingen die een criminele bende zou hebben gedaan.

Dat komt doordat vorige week een advocaat die bezig was met deze zaak, is vermoord. Voor de veiligheid besloot de politie om de rechtszaak van vandaag extra te beveiligen.

In Amsterdam gaat de rechtszaak tegen crimineel Ridouan Taghi verder. Het gaat bij deze zaak anders dan bij andere rechtszaken. Er is extra beveiliging en zijn er veel agenten aanwezig. Niemand mag zomaar de zaal in. Ook journalisten niet.

Waar gaat de rechtszaak over?

16 mensen moeten vandaag voor de rechter komen. Ze worden ervan verdacht dat ze in een criminele bende zitten. Leden van de bende zouden 5 mensen hebben vermoord. Nog 4 andere mensen zouden ze hebben proberen te vermoorden.

Ridouan Taghi is de belangrijkste verdachte in de zaak. Hij wordt ervan verdacht een drugshandelaar te zijn en opdrachten tot moorden te hebben gegeven. Taghi is al een tijdje spoorloos, dus hij zit niet in de zaal. Zijn advocaat is er wel bij.