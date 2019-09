Beslist: huis mag niet meer appeltjesgroen zijn

Een appeltjesgroen huis in Den Helder moet binnenkort geverfd worden. Dat bepaalde de rechter vandaag. Al maanden was er veel discussie over het huis.

Buren vonden de felle kleur afschuwelijk en vonden dat het huis wit moest worden. De gemeente was het daarmee eens. Maar de bewoonster wilde het wel graag groen houden. Ze zei eerder dat ze vrolijk wordt van deze kleur.