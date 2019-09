Nederlanders eten weer meer vlees

Voor het eerst in tien jaar zijn Nederlanders meer vlees gaan eten. Dat staat in een nieuw onderzoek.

Per persoon eten we nu iets meer dan 77 kilo per jaar. Dat er meer vlees gegeten wordt, komt waarschijnlijk omdat mensen meer uit eten gaan en ze in een restaurant vaak vlees bestellen.

Vleesvervangers

Toch eten ook veel mensen juist vleesvervangers. Ze vinden het niet fijn om vlees te eten omdat het slecht is voor het milieu of omdat ze het zielig vinden voor de dieren. Daarom zijn er ook steeds meer vleesvervangers te vinden in de supermarkt.