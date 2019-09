Heel veel mensen zijn vandaag jarig

Heb jij veel verjaardagsfeestjes deze maand? Nou, dat is niet zo gek. De meeste Nederlanders zijn in september jarig.

Op 25 september, vandaag dus, is het aantal jarigen het hoogst. In totaal mogen 43.837 mensen nu kaarsjes uitblazen. Gefeliciteerd!

Kerst

Dat veel kinderen jarig zijn in september, heeft alles met kerst te maken. Veel mensen vinden het gezellig om dan lekker tegen elkaar te kruipen. En dan worden er veel baby's gemaakt. Die komen er dan zo'n 9 maanden later uit, in september dus.

Stelling

Deze maand zijn er daarom ook veel verjaardagsfeestjes. Vind je dat gezellig en leuk of juist een beetje onhandig en te druk? Laat je mening weten bij onze stelling: