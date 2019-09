Sksksk and I oop: VSCO-girls zijn populair

Heb jij al VSCO-girls voorbij zien komen op YouTube, Instagram of TikTok? Dat kan, want ze zijn hartstikke populair.

De stijl is vooral begonnen in de Verenigde Staten, maar worden nu wereldwijd steeds populairder. Ook in Nederland, zoals in groep 8 van Het Drieluik in Almere best wel wat VSCO-spullen te vinden.

Sksksk and I oop

Naast het dragen van dezelfde kleding, gebruiken de meiden ook hun eigen woorden, zoals Sksksk en and I oop.

Sksksk betekent dat iets grappig is. And I oop gebruik je als je verrast wordt door iets. Dat kan door iets leuks of door iets minder leuks zijn.