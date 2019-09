Wat moet de regering doen tegen het stikstof-probleem?

De natuur in Nederland moet beter worden beschermd, zeggen deskundigen. Zij willen daarom dat er minder stikstof wordt uitgestoten. In een nieuw rapport geven ze tips aan de overheid hoe dat beter kan.

Stikstof zit in uitlaatgassen van bijvoorbeeld auto's, vrachtschepen en fabrieken. Ook zit het in mest van dieren. De stof is slecht voor het milieu. Door te veel stikstof kunnen dieren en planten minder goed groeien of zelfs verdwijnen.