'Frankrijk verbiedt speelgoed speciaal voor jongens of meisjes'

In Frankrijk mogen winkels voortaan geen speelgoed speciaal voor jongens of speciaal voor meisjes verkopen. Als ze reclame maken voor speelgoed, moeten ze zich op jongens én meisjes richten. Dat staat in de krant het AD.

Reclames

Vaak zie je in reclames voor poppen alleen meisjes. Auto's of blokken worden juist vooral voor jongens gemaakt. Maar dat moet anders volgens de Franse regering. Want meisjes kunnen net zo goed met auto's of blokken spelen. Net als dat jongens met poppen kunnen spelen.

Vanaf volgend jaar mag het personeel in Franse speelgoedwinkels ook niet meer aan de klanten vragen of het cadeau voor een jongen of voor een meisje is.

Nederland

In ons land hebben we zo'n wet niet. Maar de Nederlandse minister die daarover gaat, roept speelgoedwinkels wel op om erover na te denken. Reclames speciaal voor jongens of meiden, bevestigen volgens de minister vooroordelen. En dat moet veranderen, zegt de minister.