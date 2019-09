Vorig weekend zijn er bijna 2100 egels geteld in Nederland, tijdens de jaarlijkse egeltelling. Dat is een record.

Goed nieuws

De afgelopen jaren waren er steeds minder egels in ons land. Het record is dus goed nieuws. Toch is het nog even afwachten of er ook echt meer egels in Nederland leven. Dat wordt nog onderzocht.

Tuinen

De meeste egels werden geteld in de provincies Friesland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ze werden vooral in tuinen gezien.