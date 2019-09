Jacht op muskusratten: ze graven alles kapot

Bestrijders zijn druk bezig om alle muskusratten in Nederland te vangen. De dieren zorgen namelijk voor veel overlast en gevaar.

Tientallen mensen in het hele land hebben als baan om de dieren te bestrijden. Vooral in de provincie Friesland zijn ze er heel goed in. Ze hebben ze het aantal muskusratten flink omlaag gebracht.

Bestrijder Jan van der Sluis is iedere dag op pad om de dieren te verjagen. In de video hierboven zie je hoe hij dat doet.