Ook jongens krijgen prik tegen HPV-virus

Meisjes kunnen baarmoederhalskanker krijgen als ze het HPV-virus hebben. Maar ook jongens kunnen besmet raken en ziek worden. Zij kunnen een andere vorm van kanker krijgen of het virus doorgeven.

HPV is de afkorting van Humaan Papilloma Virus. Je kunt het virus krijgen als je seks hebt.

Wat is HPV?

Meisjes krijgen de prik als ze 12 of 13 jaar zijn, maar dat gaat veranderen. Voortaan krijgen meisjes én jongens de prikken als ze 9 zijn. Op die leeftijd krijg je ook andere prikken en het is makkelijker om het in één keer te regelen.