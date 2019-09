Speciale modeshow met modellen met een beperking

In Mexico is een modeshow gehouden met modellen met een beperking. Zo liep er een blind model mee, een man met één been en meiden met het syndroom van Down.

De organisatie wil met deze modeshow laten zien dat iedereen mooi is op zijn eigen manier. Ook mensen met een beperking dus. De show was een groot succes. Ze hopen hier in de toekomst meer van dit soort modeshows te organiseren.

Vind jij het belangrijk dat mensen met een beperking ook op de catwalk te zien zijn? Reageer op onze stelling!