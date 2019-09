Over de hele wereld stakingen voor het klimaat

Op veel plekken in de wereld wordt vandaag gestaakt voor het klimaat. Ook in Nederland doen kinderen en jongeren mee. De Nederlandse klimaatstaking is in Den Haag.

De actievoerders vinden dat wereldleiders snel in actie moeten komen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het idee van de staking komt van de Zweedse Greta Thunberg. Vorig jaar staakte zij nog in haar eentje, maar sinds begin van dit jaar doen heel veel mensen met haar mee.

Ook vorige week

Vorige week werd er op veel plekken ook gestaakt voor het klimaat: