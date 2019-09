In Zuilichem in de provincie Gelderland is een meisje opgepakt. De politie denkt dat ze branden heeft aangestoken.

Volgens de regionale omroep Gelderland werd het meisjes gearresteerd toen er net weer brand was uitgebroken. Het meisje zit vast en wordt ondervraagd door de politie.

Containers

Er was de laatste tijd vaak brand in het dorp, bijvoorbeeld in vuilniscontainers en auto's. In juli waren er zelfs tien branden in één week tijd.