School moet dicht door te weinig leerlingen en leraren

Een basisschool in Amsterdam moet binnenkort dicht. De 16e Montessorischool kwam 4 leraren tekort en er waren te weinig leerlingen. Volgens deskundigen ging het op de school al langere tijd niet goed.

De directeur van de school zegt dat hij het heel erg vindt, maar dat er geen andere oplossing is. Volgens hem komen de problemen vooral door het tekort aan leraren.

Bij elkaar blijven?

De school gaat op 1 januari officieel dicht, maar kinderen uit groep 6, 7 en 8 moeten al over drie weken naar een andere school. Voor de leerlingen wordt nu een andere school gezocht. Het is nog niet zeker of alle kinderen uit één klas bij elkaar kunnen blijven.