Boze reacties op minister die geen gordel draagt

Boze reacties op uitspraken van minister Wiebes van Economische Zaken. In een tv-programma zei hij dat hij de gordel meestal niet omdoet in de auto. "Daar ben ik een beetje stout in", zei de minister tegen een journalist die hem tijdens een autoritje interviewde.

Boos

Op Twitter reageerden veel mensen boos op de uitspraken van de minister. Ze vragen zich af waarom hij zich niet aan de wet houdt. Volgens een agent uit Rotterdam geeft de minister niet het goede voorbeeld.