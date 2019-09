Rechtszaak tegen man vanwege kindermisbruik

Naar nieuws uit Gelderland. Daar was vandaag een rechtszaak tegen een man van 46 omdat hij kinderen heeft misbruikt.

De man heeft enkele jaren geleden meisjes aangeraakt op plekken waar dat absoluut niet mag. En hij maakte foto's en filmpjes van de slachtoffers. Op zijn computer zijn duizenden foto's gevonden van kinderporno. De man heeft toegegeven dat hij al die slechte dingen heeft gedaan.

Geschrokken

Het misbruik gebeurde in Alem, een klein dorp waar iedereen elkaar kent. Iedereen in het dorp is erg geschrokken en verdrietig over wat er is gebeurd. De slachtoffers en hun ouders willen dat de man uit hun leven verdwijnt.

Gevangenisstraf

Vandaag is aan de rechter gevraagd om de man 5 jaar de gevangenisstraf te geven en TBS. Dat betekent dat hij verplicht behandeld moet worden door psychologen en psychiaters voor zijn foute gedrag.

Of dat ook echt de straf is die de man krijgt, is nog afwachten. Binnenkort doet de rechter daar een uitspraak over.