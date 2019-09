Topje van toren stadhuis weggehaald

Een gek gezicht in Bolsward in Friesland. Daar is het topje van de toren van het stadhuis weggehaald. Deskundigen waren bang dat het topje ging instorten.

Bonte knaagkever

Het herstellen van de toren stond al gepland, maar gisteren werd duidelijk dat er direct iets moest gebeuren. Het topje was zo wiebelig dat het voor de zekerheid vannacht werd vastgezet.

De toren is wiebelig geworden door de bonte knaagkever. Dat is een insect dat kleine stukjes hout eet. De kevers hebben de houten balken van het torentje kapot geknaagd.