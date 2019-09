Dierenartsen: 'Allergievrije huisdieren bestaan niet'

Maar dat bleek niet zo te zijn. Al snel kreeg Sofia weer last van haar allergie.

Sofia van 11 maakte dat ook mee. Ze is allergisch voor honden, maar na lang zeuren mochten zij en haar broertje Guus toch een hond: labradoodle Sammie. Sofia en haar ouders dachten dat labradoodles hypo-allergeen zijn.

Het leek de perfecte oplossing: honden en katten fokken waar niemand allergisch voor is. Hypo-allergene dieren worden ze genoemd. Maar wat blijkt: het werkt niet. Mensen met een allergie kunnen ook niet tegen deze speciaal gefokte dieren.

Veel mensen denken dat de allergische reactie komt door de haren van het dier. Maar het stofje zit ook in de huidschilfers en in het speeksel. Als je allergisch bent, kun je daarom beter geen hond of kat nemen.

Ontzettend balen voor Sofia en Guus, want daarom moesten ze Sammie weer wegdoen. Toch is er gelukkig een dier waar Sofia wel tegen kan. In de video hierboven zie je welke.