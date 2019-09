Anne-Mar over pesten, haar oma en rommelige haren

Anne-Mar Zwart werkt al bijna tien jaar als presentatrice. Je kent haar onder andere van de programma's Hip voor Nop en de Anti Pest Club. Jullie hebben vragen voor haar ingestuurd en die wilde zij graag beantwoorden!

Is ze zelf vroeger ook gepest? Wat is haar belangrijkste anti-pest tip? En draagt ze zelf ook altijd tweedehands kleding? Je hoort de antwoorden in dit interview!