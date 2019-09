Veel evenementen afgelast door slecht weer

Veel grote evenementen zoals sportwedstrijden en festivals gaan vandaag niet door, omdat het slecht weer is. Het waait vandaag behoorlijk hard en op veel plekken regent het.

Op Texel zouden lopers vandaag meedoen aan een halve marathon, maar die gaat niet door. Ook een festival in Delfzijl, een festival in Liempde en een tractor-show in Halsteren zijn afgelast. Bij de Brandersfeesten in Schiedam gaat de geplande vuurwerkshow niet door.

De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is afgesloten omdat er grote plassen op de weg liggen.

Engeland

Ook in Engeland is het slecht weer. Toch gaat het WK Wielrennen wel gewoon door. De deelnemers moeten daar regelmatig door diepe plassen fietsen: